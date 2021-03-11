أحدث جلسة تصوير للفنانة مايا دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

خضعت الفنانة اللبنانية مايا دياب، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

مايا ظهرت في الصور بإطلالة أنيقة، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يُذكر أن آخر أعمال مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتي طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.

كما شاركت "مايا" في مسرحية "لوكاندة الأوباش" التي عرضت منذ عامين ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والعمل بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، هالة فاخر، حمدي الميرغني، أوس أوس، ومن إخراج أشرف زكي.