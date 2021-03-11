اعتزلت بسبب أم كلثوم وعملت بالإخراج.. معلومات عن سلطانة الطرب منيرة المهدية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تُعتبر منيرة المهدية واحدة من رائدات المسرح الغنائي في مصر بمطلع العشرينيات من القرن الماضي.

لُقبت منيرة المهدية بسلطانة الطرب، وحازت على شهرة واسعة في عصرها، وكانت من أهم نجمات الغناء آنذاك.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة:

_ اسمها الحقيقي زكية حسن منصور، ولدت في 16 مايو 1885.

_ تعملت في مدارس الراهبات، وبدأت حياتها في القاهرة كراقصة ومطربة في مقاهي الأزبكية

_ عملت في فرقة عزيز عيد المسرحية

_ لقبت بسلطانة الطرب، ومن أشهر أغانيها (أسمر ملك روحي، ارخي الستارة اللي في ريحنا، يمامة حلوة، خليك على عومي).

_ كونت فرقة استعراضية خاصة تحمل اسمها، وامتلكت ملهى ليلي بمسرح كبير بوسط القاهرة أطلق عليه اسم "نزهة النفوس" وأطلقت الصحافة عليه "هواء الحرية".

_ تعد "المهدية" أول سيدة تقوم بتسجيل أسطوانات لأغنياتها

_ كما كانت أول امرأة تقف على خشبة المسرح وتؤدي دور رجل في عام 1915

_ قامت بإخراج مسرحيتين هما "كارمن وتاييس" وأصبحت أول مخرجة في تاريخ الفن المصري.

_ قامت ببطولة فيلم "الغندورة" مع المخرج الإيطالي ماريو فولبي وشاركتها البطولة ماري منيب

_ لشهرتها الطاغية استغل تاجر دخان الفرصة وأطلق اسمها على علبة سجائر تحمل اسم "دخان منيرة".

_ في تصريح إذاعي نادر قالت منيرة المهدية ربنا وهبني صوت قالوا ميجيش زيه إلا كل 100 سنة، والشيخ سلامة حجازي وصف صوتي بالصوت الأبيض".

_ كانت سبب في اكتشاف الفنان محمد عبد الوهاب

_ كان لها دور سياسي هام وبارز في عصرها، فقد كانت من الذين نادوا بتحرير المرأة، كما ساندت ثورة 1919 من خلال أغانيها ومسرحياتها المناهضة للاحتلال.

_ حصلت على العديد من الجوائز أبرزها وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى عام 1960، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1961، والجائزة الممتازة في مسابقة الغناء المسرحي عام 1962.

_ أدرج اسمها في الكتاب الذهبي الخاص بملك إيطاليا وتم منحها وسام بذلك

_ تزوجت "منيرة" 4 مرات، الاولى كانت من مدير أعمالها محمود جبر، والثانية من حسن نديم، والثالثة من حسن كمال، وبعد وفاة زوجها "حسن" تزوجت أخيه إبراهيم ليربي ابنتها "نعمات"

_ اعتزلت الفن بعد بزوغ نجم أم كلثوم التي ظهرت في تلك الفترة وساندها كل عمالقة الغناء، وقدمت أسلوبا جديدا في الأغنية.

_ في 11 مارس 1965 رحلت منيرة المهدية عن عالمنا عن عمر يناهز 80 عاما.

_ عام 1979 قدم المخرج حسن الإمام فيلما عن حياتها باسم "سلطانة الطرب"

_ جسدت شخصيتها النجمة شريفة فاضل، واعترضت عائلتها على الفيلم لما فيه من مغالطات.