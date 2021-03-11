فايز السعيد يرزق بمولود ويطلق عليه هذا الاسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رزق المطرب والملحن الإماراتي فايز السعيد، بمولود جديد أطلق عليه اسم "زايد".

وكتب "السعيد" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "اللهم لك الحمد والشكر، رزقني المولى عز وجل بمولود سميته زايد بن فايز السعيد، اللهم لك الشكر والمنة".

ويعتبر فايز السعيد من أهم ملحني الخليج، فقد تعاون مع عدد من كبار النجوم بالعالم العربي أبرزهم شيرين، فضل شاكر، أنغام، حسين الجسمي، عبدالله الرويشد، محمد عبده، ديانا حداد، عبدالمجيد عبدالله.

يذكر أن فايز السعيد طرح مؤخرا أغنية "كارثة" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات محمد القاسمي، وألحان فايز السعيد، وتوزيع محمد صالح.