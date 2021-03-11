الأمير وليام ينفي تهمة “العنصرية” عن العائلة الملكية البريطانية‎

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ 51 دقيقة

أكد الأمير وليام، الخميس، أن العائلة الملكية البريطانية ”ليست عنصرية“، في خضم الجدل الدائر إثر كشف شقيقه هاري عن أحاديث دارت في الأسرة بشأن لون بشرة آرتشي ابنه من زوجته الخلاسية ميغن ماركل.

وقال الأمير وليام خلال زيارة إلى مدرسة في شرق لندن: ”لسنا عائلة عنصرية بتاتا“.

يأتي ذلك التعليق بعد ادعاءات من ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، وتلميحها إلى عنصرية القصر الملكي، خلال مقابلة مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

وأحدثت المقابلة التي أذيعت قبل أيام ضجة واسعة حول العالم، وكانت مثار حديث العديد من الأوساط، وخرجت تداعياتها عن مجرد لقاء الأمير وزوجته مع الإعلامية أوبرا وينفري.