في الأردن … طعنت ابنتها حتى الموت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أقدمت سيدة في محافظة المفرق في الأردن، صباح اليوم الخميس، على طعن ابنتها العشرينية حتى الموت، وذلك إثر خلافات بينهما.

وقال مصدر أمني -بحسب وكالة أنباء سرايا المحلية- إنه وبعد تلقي بلاغ بالواقعة، تحرك رجال الأمن إلى الموقع، إذ تم إلقاء القبض على الجانية، وفتح تحقيق معها، فيما جرى تحويل الجثة إلى الطب الشرعي.

يذكر أن جريمتين أسريتين وقعتا يوم أمس الأربعاء في الأردن؛ إذ أقدم أب على إطلاق النار على ابنه، ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة، فيما قام شاب بقتل والدته بعد ضربها بـ“بلطة“ على رقبتها.

وترتفع الجرائم الأسرية في الأردن بشكل لافت خصوصا ضد النساء، حيث أحصيت منذ بداية 2020، 18 جريمة قتل ضد الإناث، وسط تحذيرات للمجتمع المدني من تزايد العنف الأسري مع جائحة كورونا، بحسب “إرم نيوز”.