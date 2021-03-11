شكرا لقرائتكم خبر عن جينفر لوبيز وصديقها يخططان لحفل زفافهما قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال النجمة العالمية جينفر لوبيز وصديقها أليكس رودريجز لاعب البيسبول السابق يخططان لإقامة حفل زفاف ضخم فى وقت قريب، والذى تأجل العام الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا، وفقا لتصريحات مصدر مقرب منهما لموقع "et online".

وقال المصدر إن جينفر وأليكس لا يهتمان بالشائعات التي تنتشر حولهما، مشيرا إلى أن كلا منهما يركز على عمله في الفترة الحالية، وتربية أطفال كل منهما سويا.



جينفر لوبيز وخطيبها

وأشار المصدر إلى أن الثنائى يربطهما علاقة توافق كبيرة، بعد شائعات حول انفصالهما بعدما التقيا مؤخرا في جمهورية الدومينيكان، حيث تصور لوبيز فيلمها المقبل Shotgun Wedding.

وتابع المصدر "إن رودريجز أكبر معجبيها"، مضيفًا أنه يخبرها كم هى رائعة وذكية ومثالية طوال اليوم.. فهو مغرم بها جدًا وليس لديه مشكلة في إظهار ذلك.



لوبيز واليكس

وكانت جينفر لوبيز كشفت عن هدية خطيبها لها بمناسبة عيد الحب، حيث نشرت فيديو عبر خاصية الاستورى على موقع إنستجرام تضمن أكثر من صورة لمفاجأته لها بعدما قام بتزيين غرفتهما بطريقة تتماشى مع احتفالات الفلانتين من خلال الورود ورسالة لها بواسطة الأنوار كتب من خلالها: "أحبك"، حيث بادلته بالإعلان عن مدى حبها له وتقديرها الكبير لشخصه في تعليقها على الفيديو بالتعبير عن امتنانها وحبها الكبير له.