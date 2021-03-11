أوركسترا القاهرة السيمفونى يحيى ذكرى رحيل بيندريتسكى فى الأوبرا

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القاهرة - سامية سيد - تستضيف أوركسترا القاهرة السيمفونى عازف البيانو العالمى رمزى يسى، خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى للاحتفاء بالموسيقى البولندية، وإحياء ذكرى رحيل الموسيقار البولندى العالمى "كريستوف بيندريتسكى"، وذلك فى الثامنة مساء السبت المقبل على المسرح الكبير، حيث يعزف من مؤلفاته السيمفونية الثالثة إلى جانب كونشيرتو البيانو، والأوركسترا الأول لفريدريك شوبان ومتتابعة للوتوسلافسكى.

كريستوف بندريتسكى ولد عام 1933 فى مدينة ديبيكا البولندية، تعلم العزف على البيانو والكمان، خلال طفولته، وكتب أول مؤلفاته الموسيقية في الثامنة من عمره، كما انضم لعضوية الأكاديمية الملكية للموسيقى في دبلن عام 1995.

ونال بندريتسكي عضوية كل من الأكاديمية الأمريكية للفنون والآداب، الأكاديمية البافارية للفنون الجميلة فى ميونخ، وحصل بندريتسكى على وسام النسر الأبيض البولندى، ووسام النجوم الثلاثة بجمهورية لاتفيا.

جنبا إلى ذلك تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلاً مساء اليوم الخميس، ضمن احتفالاتها بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بمشاركة حفيدى الموسيقار الراحل "عمر وهاشم" فى تنظيم الاحتفالية التى يغنى فيها الفنان السورى صفوان بهلوان والمطربة مى فاروق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب.

ويضم برنامج الحفل مختارات من أهم أعمال موسيقار الأجيال التى شكلت ملامح الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى، وأضاف أنه تم إعداد مجموعة من الفعاليات المميزة للاحتفال بذكرى محمد عبد الوهاب، تتواصل على مدار شهر مارس، وتحتضنها مختلف المسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، مؤكدا تواصل خطط الاحتفاء برموز الكلمة والنغم الذين شكلوا تاريخ هذا المجال.