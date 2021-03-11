شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحيى ذكرى ميلاد محمد عبد الوهاب اليوم بحضور حفيديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلاً مساء اليوم الخميس، ضمن احتفالاتها بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بمشاركة حفيدى الموسيقار الراحل "عمر وهاشم" فى تنظيم الاحتفالية التى يغنى فيها الفنان السورى صفوان بهلوان والمطربة مى فاروق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب.

ويضم برنامج الحفل مختارات من أهم أعمال موسيقار الأجيال التى شكلت ملامح الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى، وأضاف أنه تم إعداد مجموعة من الفعاليات المميزة للاحتفال بذكرى محمد عبد الوهاب، تتواصل على مدار شهر مارس، وتحتضنها مختلف المسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، مؤكدا تواصل خطط الاحتفاء برموز الكلمة والنغم الذين شكلوا تاريخ هذا المجال .



محمد عبد الوهاب

يذكر أن محمد عبد الوهاب ولد فى 13 مارس بحي باب الشعرية بالقاهرة وهو أحد أعلام الموسيقى العربية، لقب بموسيقار الأجيال والنهر الخالد، عمل كملحن ومؤلف موسيقى وممثل سينمائى، بدأ حياته الفنية مطرباً بفرقة فوزى الجزايرلى عام 1917 وفى عام 1920 درس الة العود بمعهد الموسيقى العربية بعدها بدأ العمل في السينما عام 1933 وفى الإذاعة عام 1934 وارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقى بعد أن وضع إلحان للعديد من قصائده غنى معظمها بصوته.

ومن أهم أعمال الموسيقار الراحل، كليوباترا والجندول للشاعرعلى محمود طه كما تعاون معه العديد من المطربين المصريين والعرب منهم أم كلثوم، ليلى مراد، عبد الحليم حافظ، نجاة، فايزة أحمد، وردة، فيروز، أسمهان وطلال مداح، رحل عن عالمنا فى 4 مايو 1991 بعد أن أثري الحياة الموسيقية بأعماله الفنية التى مازالت تحيا فى وجدان الشعب المصرى والعربى.