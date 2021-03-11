شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور نادر و قبلة على رأسها.. خالد سليم يحتفل بعيد ميلاد زوجته يسرا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة يسرا بعيد ميلادها مع زوجها خالد سليم وسط عدد من أصدقائها في الوسط الفني وخارجه، ومن بينهم النجمة نيللي كريم والنجمة إلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي التي تحتفل بعيد ميلادها في نفس اليوم، إضافة إلى الإعلامية بوسي شلبي.



عيد ميلاد يسرا

وشاركت بوسي شلبي عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، بصور جديدة ليسرا مع زوجها في ظهور نادر له وهو يقبلها من رأسها، والتي نالت إعجاب عدد كبير من متابعيها.



يسرا وخالد سليم



يسرا وزوجها خالد سليم

وتصور يسرا حالياً مسلسلها الجديد "حرب أهلية" الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل، وهو إنتاج جمال العدل بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز ويشارك فى بطولته باسل خياط، جميلة عوض، رشدى الشامى وعدد آخر من الفنانين.

وتعد يسرا من أبرز نجوم السينما المصرية عبر تاريخها، إذ قدمت العديد من الأعمال المهمة على مدار أكثر من 40 عاماً وهى مدة عملها فى الفن، حيث كان أول ظهور لها بالسينما من خلال فيلم "ألف بوسة وبوسة" عام 1977، وفى نفس العام شاركت فى فيلم "فتاةٌ تبحث عن الحب".