شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا و أمير كرارة يحملان محمد سامى فى كواليس مسلسل"نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المخرج محمد سامي جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة في كواليس تصوير مسلسل "نسل الأغراب"، المقررعرضه في رمضان المقبل، وظهرا السقا وكرارة في الصورة بالجلباب الصعيدي وهما يحملان محمد سامي علي كتفيهما، وعلق عليها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :" مع النجوم تصوير "نسل الأغراب".



محمد سامي

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.



السقا وامير كرارة ومحمد سامي

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.