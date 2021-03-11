فرقة الأوبرا وأوركسترا الوتريات بقيادة نسائية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة أوبرا القاهرة مختارات من أشهر أغانى ديزنى العالمية، تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى بمصاحبة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو المصرية روسيلا سمير ومن إخراج هشام الطلى ويصاحبها تابلوهات للباليه من تصميم محمد حامد.

عرض فروزون

يقام الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء يومى السبت والأحد المقبلين على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" منها فروزون، هيركليز، علاء الدين، الجميلة والوحش، مولان، الملك الاسد وغيرها، الى جانب مقتطفات من أشهر الأوربيات الكلاسيكية بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن، التى يؤديها كل من ايمان مصطفي، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مني رفلة، مصطفي محمد، وليد كريم، جولي فيظي، عماد عادل، داليا فاروق، عمرو مدحت، عزت غانم، الهامي امين، ابراهيم ناجي، أسامة علي، ليلي إبراهيم، سلمي الجبالى.

فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها فى عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت فى تكوين قاعد جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

فى سياق متصل تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلاً مساء اليوم الخميس، ضمن احتفالاتها بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بمشاركة حفيدى الموسيقار الراحل "عمر وهاشم" فى تنظيم الاحتفالية التى يغنى فيها الفنان السورى صفوان بهلوان والمطربة مى فاروق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب.

ويضم برنامج الحفل مختارات من أهم أعمال موسيقار الأجيال التى شكلت ملامح الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى، وأضاف أنه تم إعداد مجموعة من الفعاليات المميزة للاحتفال بذكرى محمد عبد الوهاب، تتواصل على مدار شهر مارس، وتحتضنها مختلف المسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، مؤكدا تواصل خطط الاحتفاء برموز الكلمة والنغم الذين شكلوا تاريخ هذا المجال.