الشريعي عن محمد قنديل في "سحب رمشه": مطرب لا يجود الغناء به كثيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 1 مارس 1929، ولد النجم الكبير محمد قنديل، الذي يعتبر من أهم نجوم الغناء العربي، فهو قامة كبيرة من قامات الأغنية.

وتعتبر أغنية "سحب رمشه" من أشهر أغاني الفنان الكبير، والتي خصص لها الموسيقار الكبير عمار الشريعي جزءا من حلقة ضمن برنامجه "سهرة شريعي"

الأغنية كتب كلماتها الشاعر عبدالفتاح مصطفى، ولحنها الفنان الكبير عبدالعظيم عبدالحق.

وقال "الشريعي" إن الأغنية تعتبر من أحلى ما تم تقديمه في تاريخ الغناء العربي، كما أن فكرتها وكلماتها جميلة وطريفة، والكوبليهات مبنية على منطق مثلث، وهي بالنهاية بديعة

وتابع: "اللحن حدث ولا حرج عن جمال وشرقية والشقاوة المستترة داخل أعمال عبدالعظيم عبدالحق، فهو ملحن صاحب نفس طويل، وجمله الموسيقية طويلة".

وأضاف: "محمد قنديل مطرب لا يجود الغناء به كثيرا، يعني مايتكررش تاني، وقماشة صوته ماتتكررش، قنديل روقان وسلطنة عالية جدا، كأنها مولودة جواه وجزء منه، إيه الدفا العاطفي ده، صوته فيه حاجة مذهلة، ودخوله في بداية الأغنية محتاج حد يكون متسلطن وكاحح، مش واحد لسه بادئ الأغنية".