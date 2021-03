ابنته اتهمته بالتحرش.. نجوم واجهتهم تهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة ومنال الجيوشي:

مع تزايد الغضب الشعبي تجاه المتهم بالتحرش الجنسي بطفلة المعادي، كشفت المخرجة كاملة أبو ذكرى عبر صفحتها بموقع فيسبوك، عن واقعة القبض على أحد الفنانين منذ سنوات، والزج به في السجن بتهمة التعدي الجنسي على فتيات صغيرات.

ومع ما أثارته كاملة من جدل، نرصد هنا أشهر النجوم الذين طاردتهم اتهامات الاعتداء الجنسي على الأطفال.

ويعد أسطورة البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، في مقدمة الذين حاصرتهم قضايا التحرش بالأطفال، ليس فقط في حياته، بل أيضا بعد رحيله.

وشهد الفيلم الوثائقى" Leaving Neverland " رصد بعض ملامح حياة المغنى الأمريكى الراحل مايكل جاكسون الجنسية، وتحرشه بالأطفال، مع عرض آخر أغنية له، وهي بعنوان "Do You Know Where Your Children Are"، وتم طرحها عام 2014، بعد وفاته بحوالى خمسة أعوام.

ودارت أغنية جاكسون عن الحيل التي يلجأ إليها المعتدين جنسيا على الأطفال، ومنها الإغراء بشراء بعض الأغراض لأجل استدراجهم، والتى أشار إليها الكثيرين بأنها دليل إدانة لملك البوب .

وعلى المستوى العربي يأتي المطرب المغربي سعد لمجرد، في الصدارة، إذ تعرض للمحاكمة في أكثر من قضية، إذ واجه اتهامات بالتحرش بفتاة فرنسية قاصر عام 2016، ودخل السجن لعدة أشهر، على ذمة التحقيق، ثم أُفرج عنه بشكل مؤقت عام 2017، ووضع تحت الإقامة الجبرية.

لمجرد الذي أجبر على إلغاء حفله في مصر، بسبب قضايا التحرش الجنسي والاغتصاب الذي تلاحقه، بدأت الشبهات تحاصره منذ عام 2010،وواجه في بداية حياته الفنية وعمره 25 عامًا، تهمة الاعتداء الجنسي على إحدى الفتيات بالولايات المتحدة الأمريكية، داخل شقته بنيويورك.

وفي عام 2015 كشفت فتاة مغربية عن تحرش "لمجرد" بها، قبل أن تقوم بسحب شكواها بعد تدخل المقربين من الفنان المغربي لإنهاء هذه الأزمة.

آسيا أرجنتو

اتهمت الممثلة الإيطالية آسيا أرجنتو، بالتحرش بالممثل الأمريكي جيمي بينيت حين كان قاصرا، ونفت "آسيا" التهمة، وقالت إن زوجها السابق هو من دفع "جيمي" لاتهامها بالتحرش.

وكان جيمي بينيت قد اتهم أرجنتو بلاعتداء جنسيا عليه عام 2013، حينما كان يبلغ من العمر 17 عاما، وكانت هي في السابعة والثلاثين من العمر.

هارفي واينستن

المنتج الهوليودي الشهير هارفي واينستن اتهم بالتحرش بعدد من نجمات هوليود أبرزهن سلمى حايك وأنجلينا جولي، كما اتهم بالتحرش بفتيات قاصرات ووصل عدد ضحاياه لـ 80 إمرأة.

وقضت المحكمة في 2020 بسجن المنتج الأمريكي الشهير لمدة 23 عاما بعد إدانته بالاعتداء الجنسي والاغتصاب في القضية الأشهر في هوليود على مدار السنوات الأخيرة.

كيفين سبيسي

قدم الممثل الأمريكي الشهير كيفين سبيسي اعتذارا بعد اتهامه بمحاولة التحرش الجنسي في أيام شبابه بممثل طفل.هو أنتوني راب، وقال: "أدين له بصدق بالاعتذار".

بينما قال "راب" الذي كان يبلغ من العمر 14 عاما آنذاك، إن سبيسي دعاه إلى حفل، وكان مخمورا وقتها على ما يبدو حينما وقعت هذه الحادثة.

"سبيسي" كشف في 2017 أنه يعيش كشخص مثلي الجنس، وذلك بعد سنوات طويلة من رفضه الحديث عن شائعات بشأن ميوله الجنسية.

وودي آلن

اتهمت ابنة المخرج السينمائي الشهير وودي آلن بالتبني، والدها بالتحرش بها حينما كانت في عمر السابعة، بينما نفى "آلن" الأمر وسخر من مثل هذه الإدعاءات.

رومان بولانسكي

المخرج الشهير رومان بولانسكي، اتهم باغتصاب قاصر بعد تخديرها، واعترف "بولانسكي" الحاص على جائزة الأوسكار بالأمر، وقبل إلقاء القبض عليه هرب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا وحتى الآن لم يتمكن مخرج هوليود الشهير من دخول الأراضي الأمريكية مرة أخرى.