إيرادات ضعيفة.. هذا ما حققه فيلم "ريما" بعد 11 أسبوعًا بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعد 11 أسبوعًا من طرحه بدور العرض السينمائية، حقق فيلم الرعب "ريما" إيرادات ضعيفة قدرها 2 مليون و211 ألفًا 273 جنيهًا.

الفيلم يتنافس مع 4 أفلام أخرى هي "شاومينج"، "الخطة العايمة"، "قبل الأربعين"، "وقفة رجالة".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، والعمل بطاقة استيعابية قدرها 25%، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

فيلم "ريما" بطولة محمد ثروت، مايا نصري، إيهاب فهمي، مها نصار، فراس سعيد، أحمد فتحي، هالة فاخر، علاء مرسي، ومن تأليف أحمد نور، وإخراج معتز حسام.