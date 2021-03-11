"الله ينعم علينا بتحرير المسجد الأقصى".. محمد عساف يحيي ذكرى الإسراء والمعراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيا المطرب الفلسطيني محمد عساف، ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، ونشر صورة للمسجد الأقصى عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وكتب: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ".

وتابع: "في ذكرى الإسراء والمعراج نسأل الله أن ينعم علينا بتحرير المسجد الأقصى، وأن يعيد الذكرى والجميع ينعم بالصحة والأمان والاستقرار".

يذكر أن محمد عساف طرح مؤخرا أغنية بعنوان "مرايتك" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات رامي العبدولي، وألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي، وإنتاج وتوزيع بلاتينيوم ريكوردز.