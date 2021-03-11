ظهور نادر لنجل صالح سليم.. نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد يسرا وإيناس الدغيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من الحفل، الذي حضره عدد من نجوم الفن أبرزهم إلهام شاهين، نيللي كريم.

وكتبت "بوسي": "كل سنة وإيناس الدغيدي طيبة برج الحوت الجريئة"، كما كتبت على صورة تجمع يسرا بزوجها خالد صالح سليم: "الحب كله".

وحازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعي بوسي، كما حازت على إعجاب عدد من الفنانين أبرزهم ليلى علوي، سمية الخشاب، رانيا فريد شوقي، لوجين عمران.

وتستكمل يسرا تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "حرب أهلية" المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، ويشاركها البطولة باسل خياط، رشدي الشامي، أروى جودة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.