لهذا السبب … مضيفة تطالب مركز تجميل بأكثر من 27 ألف دولار!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

طالبت مضيفة طيران في دولة الإمارات مركز تجميل بدفع مبلغ 100 ألف درهم (27,400 دولار) كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي جراء إصابة لحقت بظفر قدمها أثناء عملها جلسة ”بديكير“.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة ”البيان“ الإماراتية، أن المضيفة أكدت في دعواها القضائية أنها توجهت إلى مركز تجميل لعمل جلسة ”بديكير“، إذ كانت تعاني آنذاك من وجود ظفر تحت الجلد في إصبع قدمها، وأثناء تقديم العاملة الخدمة، قامت عن طريق الخطأ بقص جلد إصبعها، وعندما طلبت منها التوقف بعد الآلام التي شعرت بها، استمرت العاملة بالعمل؛ ما تسبب بنزيف إصبعها، وبعدها قامت العاملة برش مادة مطهرة ووضع المعقم على الظفر وعلى طلاء الأظافر.

وبحسب أقوال المضيفة في الدعوى ”توجهت بعد ذلك للمستشفى بسبب الألم المستمر، فقام الطبيب المعالج بإعطائها مضادا للالتهابات وطلب منها الراحة مدة 3 أيام، إلا أن حالة قدمها ازدادت سوءا، فنصحها الطبيب بالخضوع لجراحة لإزالة الجلد حول الظفر، بعد أن أثبت التقرير الطبي وجود ظفر تحت الجلد المصاب“.

وقالت إن ”إجراء العلاج والجراحة، أثر على عملها كمضيفة، وتسبب الأمر بتعطّلها عن عملها مدة أسبوعين كاملين“.

وخلصت المحكمة إلى أن الدعوى خالية من أي دليل على وجود خطأ في جانب المشكو عليها، مشيرة إلى أنه بانهيار ركن الخطأ تنهار أركان المسؤولية وتكون الدعوى قائمة على غير أساس من الواقع والقانون، وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشاكية بالرسوم والمصروفات.