كيف أنقذت ساعة آبل حياة رجل سقط في بحيرة متجمدة !

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

نسب رجل أمريكي من نيو هامبشاير الفضل إلى ساعة أبل Apple Watch الذكية في إنقاذ حياته، بعد الاتصال برقم الطوارئ ”911“ من خلالها، وذلك عندما سقط عبر الجليد بنهر متجمد في سومرسورث خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب ما نشرته مدونة التكنولوجيا ”Ubergizmo“، استجاب فريق من الطوارئ لإحدى المكالمات العاجلة من المتزلج الذي سقط بنهر متجمد، ووصل إليه رجال الإطفاء بعد دقائق من إجراء المكالمة، والتي على الأرجح أنقذت حياته.

ونقل التقرير عن ويليام روجرز قوله: ”بالطبع، الجزء الصعب هو التفكير في عائلتي ولا أحد يرغب في تلقي مكالمة كهذه“.

كان روجرز يتزلج على الجليد على نهر سالمون فولز في سومرسورث عندما انكسر الجليد، وقال روجرز: ”لقد كان شعوري حينها رهيبا.. بدأت في محاولة التدافع وسط الجليد لفترة من الوقت، حاولت النهوض فوق الجليد باستخدام قوتي، لكن الجليد كان يتكسر باستمرار“.

واتصل روجرز، برقم 911، مؤكدا أن لديه زهاء 10 دقائق فقط، بسبب انخفاض حرارة الجسم، ولكن لحسن الحظ تمكنت فرقة الطوارئ من الوصول في غضون 5 دقائق من إجراء المكالمة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تنقذ فيها ميزة Apple Watch حياة أحدهم، فأخيرا، نُقل رجل من جورجيا إلى المستشفى مصابا بجلطة دموية بعد أن نبهه جهاز مراقبة معدل ضربات القلب في الساعة الذكية إلى وجود مشكلة، كما أتاح التنبيه المبكر للمشكلة إنقاذ حياته.