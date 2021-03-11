الفنانة الأمريكية بيونسيه تنشر رسالة دعم لدوقة ساسكس ميجان ماركل وزوجها الأمير هاري

محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

نشرت الفنانة الأمريكية بيونسيه رسالة دعم لدوقة ساسكس ميجان ماركل وزوجها الأمير هاري.



جاء ذلك بعد يومين من مقابلة الزوجين مع الصحفية الأمريكية المشهورة، أوبرا وينفري.

وكتبت بيونسيه أسفل صورة أظهرت لقاءها مع ميجان والأمير هاري: "شكرا ميجان على شجاعتك وقيادتك"، وأضافت: "نحن جميعا أقوياء وملهمون منك".

كما نشرت بيونسيه أيضا منشورا منفصلا على موقعها في الإنترنت يشيد بـ12 امرأة اعتبرتهن "خارقات للقواعد"، وكانت ميجان ماركل إحداهن، إلى جانب جين فوندا، والسياسيات الديمقراطيات، ستايسي أبرامز، وماكسين ووترز، وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، إذ قالت الفنانة الشهيرة:"بالنسبة لأولئك النساء اللواتي ابتكرن طريقتهن الخاصة لرواية قصصهن، ووجدن طرقا أخرى للوصول إلى الواجهات، وكسرن كل قاعدة في هذه العملية، نحن نراكن! ونحيي كل واحدة منكن في هذا اليوم العالمي للمرأة".