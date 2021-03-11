فيلم يوثق "حريق نوتردام".. المخرج جان جاك أنو يكشف التفاصيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق المخرج جان جاك أنو في بورج بوسط فرنسا تصوير فيلمه الذي يتناول حريق كاتدرائية نوتردام بباريس في 15 أبريل/نيسان 2019.

وأوضح لوكالة "فرانس برس" أنه يطمح إلى تحفيز الجمهور على "العودة إلى الصالات الكبيرة" لحضور قصة "مذهلة" من المقرر أن تطلق عروضها في أبريل/نيسان 2022، وفيما يلي نص الحوار كاملا:

كيف أعددت لهذا الفيلم؟

لقد قابلت الجميع، كل رجال الإطفاء، الكبار والصغار، من الجنرال إلى العريف، إنه فيلم يتضمن عناصر سينمائية مذهلة، لم أكن لأجرؤ على إدخال هذه الأحداث الدرامية لو لم تكن محكمة الارتباط بالحقيقة، لم أكتب يوماً نصاً بهذا القدر من السعادة وبهذه السرعة، السيناريو يعكس 98% من حقيقة الواقع.





هل سيكون رجال الإطفاء الشخصيات الرئيسية؟

هذا ما نسميه فيلم جوقة، فالشخصية الرئيسية، أو النجمة، هي نوتردام وكأنني أروي قصة ضحية تحتضر، ولا يصل الأطباء، الحمد لله، إنها "نهاية سعيدة" الشخصيات التي تتدخل هي أولئك الذين ساعدوا في إنقاذ الكاتدرائية.

لماذا اخترت كاتدرائية بورج لتصوير بعض المشاهد؟

بعد زيارة كل الكاتدرائيات في فرنسا عملياً، تساءلنا عن المكان الذي لا يبدو الأفضل فحسب، بل الذي يتوافر فيه الجانب الغنائي والشاعري والذي يستحضر روحانية نوتردام، الجميع صوتوا لبورج، في كل مرة يدخل فيها المرء هذه الكاتدرائية يشعر بالرغبة في التصوير وهذا رائع بصراحة.





ما الذي دفعك إلى إخراج هذا الفيلم؟

أنا صديق قديم لمجموعة "باتيه" وجيروم سيدو هو الذي سألني إذا كنت مهتماً بفيلم وثائقي، أعطاني الوثائق، وكدت أتصل به في الليلة نفسها لأبلغه بموافقتي، وأيضاً لأخبره بأن الفيلم لن يكون وثائقياً! .. أنا ممتن للغاية لأنني تمكنت من صنع فيلم فاخر بوسائل كبيرة في موقف خطر جداً.

ما هو طموحك؟

السينما موجودة منذ أكثر من مئة عام، تخللها الكثير من الروائع، ما الفائدة إذا لم نفكر قليلاً لنفعل شيئاً أكثر جرأة؟.. إذ تم تصوير النار بشكل جيد، نعلم في قرارة أنفسنا أنها خطيرة، يوجد أيضاً الهدير، الهدير المرعب، وهو يشبه إلى حد ما الكاتدرائية التي كان في الإمكان سماع الأصوات الصادرة منها على مسافة كيلومترات عدة.

يبدو أنك مهتم بهذا البعد المشهدي؟

يجب جعل الناس يرغبون في العودة إلى قاعة كبيرة لمشاهدة عرض سينمائي حقيقي، روعة كاتدرائية بورج تكمن في رؤيتها على الشاشة الكبيرة، لأن مشاهدتها على الهاتف المحمول لا تعطي الانطباع نفسه.