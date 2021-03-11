لماذا ارتفعت أسعار النفط فجأة؟ الإجابة في تكساس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مستفيدة من تراجع مخزونات البنزين الأمريكية على نحو حاد.

كما استفاد الذهب الأسود من تعزيز توقعات تعافي الاقتصاد نتيجة توزيع اللقاحات للوقاية من كوفيد-19.

لكن ارتفاع مخزونات الخام بعد عاصفة في تكساس الشهر الماضي حد من المكاسب.

أسعار النفط اليوم

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/ أيار 20 سنتا أو ما يعادل 0.3 % إلى 68.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل/ نيسان 64.56 دولار للبرميل، مرتفعا 21 سنتا أو ما يعادل 0.3 %.

مخزونات البنزين

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في شركة أكسي للخدمات المالية "انخفضت مخزونات البنزين مما قدم موازنة في الاتجاه الصعودي".

وتابع: "دفع ذلك في النهاية أسعار النفط لمستويات أعلى بفضل طلب قوي على المنتجات النهائية، بما (يشير) بالتالي إلى تعاف اقتصادي".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات البنزين انخفضت 11.9 مليون برميل إلى 231.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مارس/ آذار.

وتوقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها بمقدار 3.5 مليون برميل.

لكن مخزونات الخام زادت 13.8 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الخامس من مارس/ آذار مسجلة 498.4 مليون برميل.

ويأتي ذلك مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 816 ألف برميل، إذ استمرت تداعيات عاصفة شتوية في منتصف فبراير/شباط على قطاع النفط بالولايات المتحدة والتي عطلت عمليات التكرير وأوقفت الإنتاج في تكساس.

وعالميا، قال محللون وشركات تتبع حركة السفن إن المخزونات ظلت وفيرة مع ارتفاع المخزون من النفط الخام الأسبوع الماضي في مراكز برية وبحرية.