شكرا لقرائتكم تسوية طلاق أديل بون نفقة للزوج وبحضانة مشتركة للابن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ستشارك نجمة الغناء أديل في حضانة ابنها البالغ من العمر 8 سنوات، ولن تدفع نفقة إعالة الطفل لزوجها السابق سيمون كونيكي، وفقاً لوثائق الطلاق التي حصلت عليها وكالة "أسوشييتد برس" أمس الأربعاء.

أديل مع ابنها انجيلو (أرشيفية)

انفصل الزوجان في أغسطس من عام 2019، وتقدمت أديل بطلب الطلاق في الشهر التالي. وأنهى قاض في لوس أنجلوس إجراءات الطلاق الأسبوع الماضي.

ووفقاً للوثائق، استخدمت أديل البالغة من العمر 32 عاماً وكونيكي البالغ من العمر 46 عاماً الوساطة للتوصل بشكل ودي إلى شروط الانفصال.

أديل مع ابنها انجيلو (أرشيفية)

وتنازل كلاهما عن الحق في طلب النفقة الزوجية، ووافق كلاهما على الحضانة القانونية والمادية المشتركة للابن أنجيلو، المولود في عام 2012.

وتقول الصحف إن أديل وطليقها سيسعيان إلى حل أي أمور أخرى بدون تقاضٍ.

يذكر أن أديل كانت قد احتفظت باسمها القانوني الأصلي، أديل أدكنز، أثناء زواجها.

وتزوجت نجمة الغناء البريطانية كونيكي، المؤسس المشارك لـ"لايف ووتر"، وهي علامة تجارية صديقة للبيئة للمياه المعبأة، في مايو 2018، وفقاً لوثائق المحكمة.