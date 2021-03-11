شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل منيرة المهدية.. حكايات صاحبة الصوت الأبيض فى حوار نادر "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم ذكرى رحيل سلطانة الطرب منيرة المهدية، والتي رحلت عن عالمنا في عام 1965، قبل 56 عاماً، حيث تعتبر من أهم المطربين الذين مروا في تاريخ الغناء العربى، لما لها من اسهامات عديدة في عالم الموسيقى والغناء خاصة مع كونها امرأة تمكنت من الغناء متحدية صعاب عديدة بزمنها، مع بدايتها في سن 8 سنوات.



منيرة المهدية أثناء الحوار

منيرة المهدية التي رحلت عن عالمنا فى 11 مارس عام 1965 نسلط الضوء كان لها العديد من الحكايات والأسرار التى روتها أثناء حوارها مع المذيعة الراحلة أمانى راشد، حيث كشفت خلال الحوار عن انطلاقاتها في عالم الغناء، وعلاقتها بالشيخ سلامة حجازى.



منيرة المهدية أثناء عملها على كليوباترا

حيث أكدت خلال الحوار أنه ما إن استمع الشيخ حجازى إلى صوتها، حتى أعرب عن مدى اعجابه بموهبتها الكبيرة، بالإضافة إلى ثناءه عليه مؤكداً أنها ستكون خليفته، واصفاً إياها بالصوت الأبيض تعبيراً عن جمال صوتها بصورة كبيرة.



منيرة المهدية وصورة أخرى

كما استعادت منيرة المهدية خلال الحوار ذكريات تكوينة فرقة مسرحية للغناء في الأوبرا وتقديم أروع المسرحيات، مؤكدة أن كافة المشاهير عملوا معها ببدايتها، حيث تطرقت للحديث عن الموسيقار محمد عبد الوهاب مؤكدة بأن أول مرة شهدت وقوفه على المسرح كانت ضمن مسرحية كليوباترا التي قدمتها.



منيرة المهدية

وبسؤال منيرة المهدية عما حققته من ثروة كبيرة خلال الحوار أجابت بقولها "لو ما كنت بحوش كل جنيه بصرفه، كنت امتلكت نص مصر".