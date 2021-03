كلوي كارداشيان تكشف عن خططها لإنجاب المزيد من الأطفال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: انفتحت نجمة الواقع الأميركية كلوي كارداشيان على خططها لإنجاب المزيد من الأطفال مع والد ابنتها ترو، قائلة إن الأزمة المستمرة جعلتها تعيد تقييم أولوياتها.

وكشفت نجمة الواقع خلال الحلقة الجديدة من برنامج ” Lady Parts” مع المذيعة سارة هايلاند عن أفكارها حول منح ابنتها ترو شقيقاً صغيراً قريباً. وكشفت عن أن الحجر الصحي أعاق خططها لإنجاب المزيد من الأطفال في وقت أقرب.

في مقطع حصري، ناقشت كلوي البالغة (36 عاماً) خططها حول تنظيم أسرتها، موضحة أنها تنوي بالتأكيد منح ابنتها ترو، التى سوف تتم عامها الثالث الشهر المقبل، شقيقاً عاجلاً أم آجلاً.

وقالت كلوي: “كانت خطتي هي جعل الأطفال أقرب في العمر، ولكن جائحة كورونا أخرت خطتي قليلاً… أنا بالتأكيد أريد المزيد من الأطفال”.

وأضافت: “لديّ الكثير من الإخوة والأخوات، وأعتقد أنه لمن دواعي سروري، خاصة خلال هذه الأوقات، أن يكون لدى ابنتى شقيق أو شقيقة يمكنها اللعب معهم ولديّ أيضاً طفل يمكن الاعتماد عليه والحصول على رفيق طوال الحياة”.

في أحدث إعلان تشويقي للموسم الأخير المقبل من برنامج الواقع “Keeping Up with the Kardashians” ، شوهدت كلوي أيضاً؛ وهي تناقش فكرة إنجاب طفل آخر مع صديقها ووالد طفلتها تريستان طومسون.

قالت كلوي كارداشان إنها تريد دائماً عائلة كبيرة، فقد جعلها الوباء تعيد تقييم أولوياتها: “كنت في الحجر الصحي معها، فقد شعرت بالوحدة، ليس لديها أصدقاء، لم يكن لديها أحد، لأنهم معزولون عن بعضهم البعض، وأشعر بأن الوقت قد حان الآن لإنجاب طفل آخر”.