عابد فهد وكارين رزق الله من كواليس 350 جرام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية كارين رزق الله متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام صورة جديدة لها ظهرت برفقة النجم السوري عابد فهد، وذلك خلال وجودهما في كواليس تصوير مسلسل 350 جرام المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2021.

هذا وشوقت النجمة الجمهور لمسلسلها الجديد وعبرت عن سعادتها بالمشاركة إلى جانب عابد فهد ونجوم آخرين، وأرفقت الصورة بالتعليق: “تجربة رائعة مع أشخاص رائعين”.

يذكر أن مسلسل 350 جرام من بطولة عابد فهد وكارين رزق الله والفنان القدير سلوم حداد، والعمل من كتابة نادية الأحمد وإخراج محمد لطفي.

وكانت كارين رزق الله قد كشفت في لقاء خاص مع “زهرة الخليج”، عن تفاصيل دورها في المسلسل مشيرةً إلى أنها تؤدي شخصية امرأة حنونة ومتسامحة وصبورة، تعرضت للكثير من الطعنات في حياتها ولكنها عادت ووقفت على رجليها، وقالت: “هذه المرأة تزوجت من شخص اعتبرته سنداً لها وأنه سيكون نهاية لكل مشاكلها في الحياة، إلى أن تكتشف في وقت لاحق مفاجأة صاعقة، وهنا يبدأ الصراع بين طبيعة شخصيتها الحنونة وبين الشخصية التي ترغب في الانتقام”.