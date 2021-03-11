نادية الجندي: أنا ممثلة “فاشلة” في الحياة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شوقت الفنانة المصرية نادية الجندي، جمهورها لحلقتها التي حلقت فيها ضيفة على الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني من خلال برنامجها “السيرة”، حيث أفرجت عن برومو الحلقة المقرر عرضها على قناة dmc، عبر جزأين.

واعتبرت نادية الجندي نفسها امرأة فاشلة في الحياة جداً، وذلك عند حديثها عن تظاهرها بأنها تعيش في الحياة بشكل جيد. وقالت نادية الجندي، إنه لا يوجد رجل في الحياة استطاع أن يروضها، معقبة: “مفيش راجل في الحياة يقدر يقصقصلي ضوافري”.

وتطرقت نادية الجندي للحديث عن طفولتها، وبداياتها في الفن، وموقفها من العديد من الأزمات التي مرت بها خلال مسيرته الفنية، متابعة: “معتقدش أن في حد زيي وحفر في الصخر زيي وكان مشواره صعباً زيي”.

وتحدثت نجمة الجماهير عن قصة كفاحها، مضيفة أن عنوان سيرتها سيكون: “الكفاح والتحدي”، كما تحدثت عن قصة انتحارها، واختتمت الحديث: “نادية الجندي تعبت أوي يا وفاء”.

وأبدى العديد من نجوم الفن إعجابهم بالبرومو، مشيدين بتصريحات نادية الجندي واستضافتها في برنامج “السيرة” الذي يلقى نجاحاً كبيراً بينهم سمية الخشاب ونيشان وهبة مجدي ورزان مغربي وفاتن موسى، وغيرهم.

يشار إلى أن برنامج السيرة الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني يعرض أيضاً يوم الجمعة على قناة أبوظبي.