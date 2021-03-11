حضور كبير لفرقة BTS الكورية بين مشاهير هوليوود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تعتبر فرقة BTS الكورية من أشهر الفرق الغنائية لموسيقى (الكي بوب) على المستويين العربي والدولي، ويطلق عليهم ايضاً اسم (فتيان بانغتان)، وظهرت هذه الفرقة لأول مرة في عام 2013، وتضم سبعة أعضاء وهم جين، شوقا، جايهوب، آر إم، بارك جيمين، ڤي وجونغ كوك. وبسبب شهرتهم الكبيرة، أعلن الكثير من نجوم هوليوود عن أنهم من كبار المعجبين لهذه الفرقة ويحبون موسيقاهم. ومن أشهر هؤلاء النجوم:

إد شيران:

صرح المغني الإنجليزي إد شيران لمجلة هيت وورلد، أنه يحب فرقة BTS الكورية كثيراً، وأنه كتب أغنية تتناسب معهم، وقال للمجلة أنه يراهم رائعين للغاية.

تايلور سويفت:

في عام 2018 وأثناء توزيع جوائز Billboard Music، تقابلت المغنية الشهيرة تايلور سويفت مع أعضاء الفرقة الكورية خلف الكواليس، ونشرت صورة تجمعها بهم على (انستغرام) لتعبر عن مدى حبها لهم، وفي إحدى المرات علقت على منشور لهم قائلة: «أحبكم جميعاً».

سيلينا غوميز:

في شهر فبراير 2021، وخلال بث مباشر عبر صفحتها على موقع (انستغرام) أخبرت المغنية الأميركية سيلينا غوميز محبيها بأنها تحب فرقة BTS الكورية كثيراً.

جاستين بيبر:

نالت Dynamite، أول أغنية باللغة الإنجليزية لفرقة BTS الكورية، إعجاب المغني الكندي الشهير جاستين بيبر وعلق حينها قائلاً: «إذا كان هناك أحد يعرف كيف يصنع التاريخ، فهم حتماً فرقة BTS».

هالزي:

حظيت المغنية الأميركية هالزي بمقابلة أعضاء الفرقة الكورية الشهيرة أثناء حفل Billboard Music Awards عام 2017، ونشرت عبر (تويتر) مقابلتها معهم، ووصفتهم بـ(الرائعين). وفي وقت سابق من هذا العام أرسلت هالزي إليهم هدايا تحمل أسمائهم تعبيراً عن حبها لهم.

شون مينديز:

صرح المغني الكندي شون مينديز في أحد اللقاءات، أنه عندما تقابل مع أعضاء فرقة BTS الكورية ولم يكن متاكداً، إن كانوا يعرفونه. ولكنه شعر بالذهول عندما علم أنهم معجبون بأعماله، مؤكداً أنه مهووس بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بالفرقة، وربما يتعاونون معاً في المستقبل القريب.

ليام باين:

صرح المغني الإنجليزي والعضو السابق في فرقة One Direction انه معجب جداً بفرقة BTS الكورية.

أنسيل إلجورت:

لا يعتبر الممثل الأميركي آنسيل إلجورت صديق مقرب للفرقة الشهيرة فقط، ولكنه يستطيع الإطلاع على أعمالهم بشكل مسبق قبل طرحها، حيث شاهد أغنيتهم Supernova قبل أن يتم عرضها للجمهور.

جون سينا:

أعرب الممثل الأميركي والمصارع السابق جون سينا، عن حبه لفرقة BTS الكورية، الذين بدورهم، هم من أشد المعجبين ببطولة WWE، وصرح سينا أن المغني المفضل له في الفرقة هو جاي هوب.

جيمي فالون:

يحب الممثل والمذيع التليفزيوني الشهير جيمي فالون فرقة BTS الكورية بشكل كبير، حتى أنه استضافهم مرتين في برنامجه، وأعرب فالون عن إعجابه الشديد بالفرقة.