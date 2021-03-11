بعد تكريمه مع نجوم مصر.. ماذا قال باسل خياط؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــــرد: كرم المؤتمر الدولي للتميز والجودة برئاسة الدكتور إبراهيم مرسال، عدداً من النجوم في مصر أبرزهم نيللي كريم ويسرا ولبلبة وهاني سلامة.

كما تم تكريم كل من النجمين باسل خياط وجمال سليمان، خلال الحفل الذي أقيم في مصر بحضور العديد من الفنانين ونخبة من الشخصيات العامة.

وكانت النجمة المصرية نيللي كريم قد شاركت صورة عبر خاصية ستوري في “انستغرام”، ظهرت فيها برفقة النجم السوري باسل خياط والنجمة القديرة يسرا وأبطال مسلسل “حرب أهلية”، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2021.

أما باسل خياط فقد نشر صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على انستغرام من كواليس الحفل متألقاً ببدلة رسمية وحاملاً بيده جائزة التكريم وعبر عن فرحته وفخره قائلاً: “مع كل الحب والاحترام”.

يذكر أن النجم السوري يشارك في عملين مميزين أحدهما سوري والآخر مصري، وهما مسلسل “قيد مجهول”، المؤلف من 8 حلقات، والمقرر عرضه في 18 مارس الجاري عبر شبكة قنوات OSN، وبعد ذلك سيعرض عبر منصة نتفليكس، والثاني مسلسل “حرب أهلية”، الذي يجسد بطولته إلى جانب يسرا ونيللي كريم، وهو نوع جديد من الأعمال الدرامية التي يقدمها في مصر، مشيراً في أحد التصريحات الصحافية إلى أنه يسلط الضوء حول حرب أهلية، معبراً عن سعادته للوقوف إلى جانب يسرا، وقال إن هناك تناغماً بينهما في العمل.