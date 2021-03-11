نيك جوناس: هذا ما يميز بريانكا شوبرا عن بقية النساء في حياتي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف نجم ديزني السابق المغني الأميركي نيك جوناس خلال حديثه مع برنامج الراديو SiriusXM عن ما يميز زوجته الهندية بريانكا شوبرا عن جميع علاقاته السابقة، وذلك خلال حملة ترويجية لألبومه الجديد Spaceman.

وقال جوناس، عندما تم سؤاله ماذا يميز بريانكا عن الجميلات اللاتي ارتبط بهن في السابق، إنه يشعر بأنه شخص محظوظ للغاية بسبب علاقته السحرية والخيالية التي تجمعه بزوجته بريانكا، وأكد أن السبب وراء نجاح علاقتهما واستمرارها هو أنهما عرفا بعضهما البعض جيداً قبل الإقدام على خطوة الارتباط وأن علاقة الصداقة التي جمعت بينهما هي التي ساعدتهما في تطور علاقتهما بشكل سليم.

وأضاف جوناس أن بريانكا شريك في الحياة يمكن الاعتماد عليه ويتمنى أن يكون العكس صحيحاً بالنسبة إليها أيضاً. وتابع أنه يستخدم أغانيه لإرسال رسائل حب لزوجته لأن هذا الأمر يُشعرها بالسعادة الشديدة.

والجدير ذكره أن نيك جوناس لديه سجل حافل بمواعدة النجمات مثل المغنية الأميركية مايلي سايروس منذ عام 2006 إلى عام 2007 ، وفي عام 2008 ارتبط بالمغنية الشهيرة سيلينا غوميز، وبعد الانفصال عن سيلينا ارتبط بالمغنية الأسترالية دلتا غودريم، وقبل ارتباطه بزوجته الحالية بريانكا كان جوناس على علاقة بملكة جمال أميركا وخبيرة الموضة أوليفيا كالبو.