سيف نبيل يحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حصل النجم العراقي سيف نبيل على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية لينضم بذلك لقائمة كبيرة من الفنانين الذين منحوا الإقامة ومنهم الفنانة نجوى كرم التي حصلت عليها الأسبوع الماضي تزامناً مع عيد ميلادها، وسبقها الفنان المصري محمد رمضان.

ونشر سيف نبيل عبر صفحته الرسمية بانستغرام صورة له خلال استلامه الإقامة وعلق قائلاً : “إلى إمارات الخير شكراً على منحي الإقامة الذهبية التي أتشرف وأعتز بها”.

وكانت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أعلنت حصولها على تأشيرة الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، تزامناً مع احتفالها بعيد ميلادها الـ55، والتي يتم إعطاؤها لأصحاب المواهب المتخصصة والباحثين والمبدعين.

ونشرت نجوى كرم عبر صفحتها بتويتر قائلة: “تشرفت اليوم باستلام الإقامة الذهبية من دولة الإمارات الشقيقة.. الله يعز قيادتها وشعبها.. وتزامن ذلك مع عيد ميلادي وصارت الفرحة اثنتين”.

الجدير بالذكر، أن سيف نبيل يشارك حالياً، كعضو لجنة تحكيم في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية (عراق أيدول) الذي يعرض على قناة MBC العراق، إلى جانب كل من الفنانين حاتم العراقي ورحمة رياض.