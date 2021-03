سيلينا غوميز تفكر في اعتزال الغناء.. والسبب غير متوقع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: اعترفت “سيلينا غوميز” بأنها كانت تفكر في اعتزال الغناء بعد ألبومها التالي، وألمحت المغنية وكاتبة الأغاني الأميركية إلى أن ابتعادها عن الميكروفون سيمنحها “فرصة حقيقية للتمثيل”، كما استشهدت بعدم تلقيها الاحترام الكافي وعدم أخذ ما تقدمه على محمل الجد كسبب.

وفقاً لمجلة “بيبول”، تحدثت النجمة البالغة من العمر 28 عاماً عن حياتها المهنية خلال مقابلة مع مجلة “فوغ” لعدد أبريل، وكشفت عن ميلها إلى التمثيل والإنتاج الموسيقي في المستقبل. وبحسب الوارد، قالت غوميز “من الصعب الاستمرار في الغناء عندما لا تنال الاحترام الذي تنتظره ولا يأخذك الناس بالضرورة على محمل الجد؛ مما جعلني أقع في حيرة دفعتني لأتساءل، ما الهدف من ذلك؟ لماذا أستمر في فعل هذا؟”.

وأضافت المغنية الشابة: “شعرت بأن “Lose You to Love Me” كانت أفضل أغنية قمت بإصدارها على الإطلاق، لكنها لم تلقَ الاهتمام الكافي من البعض، ولم تنل رضاهم”.

لكن في الوقت نفسه قالت أيضاً: “إن هناك الكثير من الأشخاص الذين يستمتعون بموسيقاي، ولهذا ممتنة جداً لذلك، لكني أعتقد أنه في المرة المقبلة التي أقوم فيها بعمل ألبوم، سيكون الأمر مختلفاً، كما أريد خوض تجربة أخيرة قبل الاعتزال”.

وذكرت سيلينا، أنها تركز على حياتها المهنية في التمثيل مؤخراً، حيث تقوم بإنتاج وتصوير سلسلة Hulu Only Murders in the Building، وتمتلك أيضاً شركة إنتاج خاصة، تعمل حالياً على فيلم رعب بعنوان Dollhouse.

على الرغم من أنها قد تفكر في التقاعد من الموسيقى، إلا أن سيلينا غوميز ستصدر ألبوماً في 12 مارس بعنوان Revelación.