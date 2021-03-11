بكين توسع سلطاتها في انتخابات هونج كونج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صوّت غالبية أعضاء مجلس الشعب الصيني، الخميس، لإقرار تعديلات على نظام هونج كونج الانتخابي، تمنح بكين سلطة رفض المرّشحين.

وتسعى الصين إلى تشكيل حكومة "وطنية"، في المدينة التي شهدت في وقت سابق مظاهرات ضخمة تطالبة بالديمقراطية.

وكانت الولايات المتحدة، اعترضت على تعديلات النظام الانتخابي، ووصفته بأنه "يقيد الحريات والعملية الديمقراطية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن "القانون سيحد من المشاركة ويحد من التمثيل الديمقراطي ويخنق النقاش، ويتعارض مع الإرادة الواضحة لشعب هونج كونج"، بحسب قوله.

وكانت هونج كونج أعلنت في العام الماضي تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام بعد تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا، لتجرى في الخامس من سبتمبر/أيلول 2021.

وكان من المفترض أن تكون الانتخابات هي أول تصويت رسمي في المستعمرة البريطانية السابقة منذ فرضت بكين قانونا أمنيا جديدا في أواخر يونيو/حزيران الماضي واجه انتقادات من المعارضة في المدينة.

وعادت هونج كونج إلى الحكم الصيني عام 1997 بموجب تعهد بتمتعها بالحكم الذاتي.