"فتح" تفصل ناصر القدوة من عضويتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت اللجنة المركزية لحركة "فتح" فصل الدكتور ناصر القدوة من عضويتها بعد قراره خوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية ضمن قائمة منفصلة.

والقدوة هو نجل شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وقالت اللجنة المركزية في قرار وقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بصفته رئيس حركة فتح: "قررت اللجنة المركزية لحركة فتح، فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 8 مارس/آذار، والذي نص على فصله، على أن يعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها".

وأضافت في القرار، الذي تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، "بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الأخوة المكلفين بذلك، والتزاما بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظا على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذا من تاريخه".

وقال مسؤولون كبار في حركة "فتح" إن جهودا بذلت خلال اليومين الماضيين لمحاولة إقناع القدوة بالتراجع عن قراره ولكنه تمسك بموقفه.

وستجري الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار للمقبل للمرة الأولى منذ العام 2006.

وكان القدوة قال إن "الانتخابات أتاحت فرصة لم تكن متاحة سابقًا كأدة للتغيير الديمقراطي، ونحن نريد التغيير، لا سيما أن النظام السياسي الحالي بحاجة إلى تغيير واسع وعميق وحقيقي".

وسيطلق القدوة على قائمته التي تضم مستقلين "الملتقى الوطني الديمقراطي".

وقال في لقاء عبر نظام الاتصال المرئي: "تقوم رؤيتي على الاستقلال الوطني في دولة فلسطين على حدود 67، وعاصمتها القدس، وإنجاز كل الحقوق الأخرى، وفي مقدمتها حقوق لاجئي فلسطين في العودة والتعويض واستعادة الملكية".