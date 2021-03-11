في غياب ترامب.. رؤساء أمريكا أبطال بإعلانين جديدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في محاولة لتشجيع الأمريكيين على تلقي لقاح كورونا، يظهر عدد من رؤساء الولايات المتحدة السابقين مع زوجاتهم في إعلانين.

وأعلن مجلس الدعاية والإعلان الأمريكي، الخميس، أن الإعلانين سيشارك فيهما باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون وجيمي كارتر سيظهرون مع زوجاتهم، في إطار حملة للتشجيع على تلقي التطعيم للوقاية من فيروس كورونا.

ويقول بوش في أحد الإعلانين ومعه أوباما وكلينتون: "العلم واضح.. هذا التطعيم سيحميك وذويك من هذا المرض الخطير المميت".

ويقول أوباما: "هذه هي الخطوة الأولى للقضاء على الوباء ولتقدم بلدنا".

ويظهر بالإعلان الثاني الرؤساء السابقون وزوجاتهم، ميشيل أوباما ولورا بوش وهيلاري كلينتون وروزالين كارتر، وهم يضعون كمامات ويتلقون اللقاح.

ويقول كارتر في الإعلان: "الآن الأمر يرجع لك".

وكان لافتا غياب الرئيس السابق دونالد ترامب وزوجته ميلانيا عن إعلاني مجلس الإعلان، وهي مؤسسة غير ربحية.

وأوضح المتحدث باسم المجلس أن "غياب ترامب جاء لأن أحد الإعلانين تم تصويره في حفل تنصيب الرئيس جو بايدن في يناير/كانون الثاني والذي لم يحضره ترامب".

وأضاف المتحدث أن "المؤسسة شعرت بالرضا حين نصح ترامب الأمريكيين في الآونة الأخيرة بالتطعيم".

والإعلانان جزء من حملة ينظمها مجلس الدعاية تحت عنوان (الأمر يرجع لك) للتوعية بأهمية التطعيم والقضاء على التشكك في اللقاح والتردد في تلقيه.