شكرا لقرائتكم خبر عن اتكتب لها عمر جديد.. بديعة مصابنى تحمى كاريوكا من دمار الحرب العالمية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيراً ما يلعب القدر دوره فى حياة الإنسان ليكتب له النجاة من الموت فى آخر لحظة وبترتيبات بعيدة عن إرادته، وكثيراً ما تعرض نجوم الزمن الجميل للعديد من المواقف التى أوشكوا فيها على الموت والخطر، لكن كان للقدر ترتيبات أخرى كتبت لهم النجاة فى آخر لحظة.

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا التى حكت لمجلة الكواكب عن دور معلمتها بديعة مصابنى فى حمايتها من تأثيرات الحرب العالمية الثانية.

وقالت تحية كاريوكا إن من أهم الحوادث التى مرت بحياتها كان عندما قررت عام 1939 أن تهاجر من مصر إلى أوروبا سعياً وراء الشهرة والمجد، وأعدت العدة واعتزمت السفر فى شهر أغسطس، لكن جاءتها بديعة مصابنى وطلبت منها أن تعمل فى الملهى الصيفى الذى كانت تديره لمدة شهر، وأن تسافر فى أول سبتمبر، فوافقت كاريوكا وأجلت السفر لمدة شهر.

وتابعت كاريوكا: "كانت الأخبار تؤكد أن الحرب واقعة لا محالة، ونصحنى بعض الأصدقاء بالتريث قليلاً، لكنى أصررت على السفر، واشتريت تذاكر الباخرة، لكن فوجئنا فى يوم 3 سبتمبر باندلاع الحرب العالمية الثانية، ولو أننى سافرت فى أول أغسطس كما كان مقرراً، لقضيت مدة الحرب هناك، ومن يدرى ربما فقدت حياتى خلال هذه الحرب".

وهكذا نجت كاريوكا من تأثيات الحرب العالمية الثانية بفضل نصيحة أستاذتها ومعلمتها الفنانة الكبيرة بديعة مصابنى.