"جسد المرأة يخصها وحدها"..اعترافات إليسا في خامس حلقات "بودكاست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت النجمة اللبنانية إليسا، خامس حلقات "بودكاست إليسا"، مساء الأربعاء، عبر تطبيق أنغامي للموسيقى، وهو التدوين الصوتي الذي قررت إليسا، العودة من خلاله لجمهورها بعد حذف شركة روتانا المحتوى الغنائي الخاص بها منه.

وهنا نستعرض ما قالته إليسا بالحلقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في التقرير التالي:

- العلم .. أول نقطة تسمح للمرأة بأن تعي حقوقها، لأن حق المعرفة يكسبها رفاهية الاختيار التي تتحقق بالعمل وكسب المال، مما يجعلها مستقلة غير خاضعة لسلطة الرجل ومن هنا تبدأ المساواة.

- المجتمعات الشرقية ذكورية بامتياز، تعمل على قمع المرأة التي برغم الامتيازات التي حباها بها الله لا تزال تكافح من أجل الحصول على بعض الحقوق التي يقف المجتمع حائلا بينها وبين الحصول عليها.

- عندما كنت أقدم القهوة في صغري للضيوف بمنزلنا، ويقولون "نفرح بيكي" أي أن أتزوج، كان أبي يرد عليهم "نفرح بشهادتها وتشتغل وبعدين هي بتقرر إمتى تفرح بحالها".

- عدد من المجتمعات لا يزال يمارس جريمة ختان الإناث على الفتيات، لحرمانها من حقوقها الجسدية، بعيدا عن المضاعفات الصحية والنفسية التي تمر بها وفي بعض الأحيان تصل للموت.

- عدد كبير من النساء يتعرضن للتعنيف، ويصل الأمر للقتل على يد الرجال، وخاصة ما يتعلق بجرائم الشرف.

- جسد المرأة يخصها وحدها مثلها مثل الرجل ولا يجب أن يخضع هذا الموضوع للنقاش في العصر الحالي.

- يبرر البعض جرائم التحرش بملابس الفتاة التي يحاسبها المجتمع على ما ترتدي برغم أن المرض يقتصر على عقل المتحرش.

- المرأة في لبنان لا زالت عاجزة عن منح الجنسية اللبنانية لأبنائها برغم أن هناك عدد من دول المنطقة قد أعطى المرأة حقها في هذا الأمر مثل مصر.

- أنا كفنانة أستخدم فني لتوصيل صوتي والمطالبة بالحقوق.

- لا تسمحي لأي شخص باستغلالك ماديًا أو معنويًا أو جسديًا واكسري صمتك.

- يجب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن صوتنا وحقوقنا، وممنوع نستسلم.

- أمل علم الدين.. أصبحت رمز حقوقي في العالم فهي تظهر كيف يمكن أن تصبح المرأة قادرة أن تكون صوت الحق في مواجهة الظلم.