صور| بينهم نسرين طافش.. فنانات يظهرن بالحجاب في دراما رمضان 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تظهر عدد من الفنانات خلال دراما رمضان المقبل، وهن يرتدين الحجاب في الماراثون الرمضاني.

ونرصد لكم الفنانات اللاتي يظهرن بالحجاب في دراما رمضان 2021 في التقرير التالي:

نسرين طافش

تظهر الفنانة السورية نسرين طافش بالحجاب خلال أحداث مسلسل "المداح" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويخوض بطولة العمل حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

تارا عماد

تظهر الفنانة تارا عماد، مرتدية الحجاب في شهر رمضان المقبل بمسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، مصطفى درويش، لقاء الخميسي، محمد فراج، سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد وإنتاج العدل جروب.

حنان مطاوع

تطل الفنانة حنان مطاوع في دراما رمضان المقبل بالحجاب من خلال شخصيتها التي تقدمها بمسلسل "القاهرة كابول" الذي يخوض بطولته فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي ونبيل الحلفاوي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.

روجينا

تطل الفنانة روجينا على جمهور دراما رمضان بشخصية ترتدي خلالها الحجاب، ضمن أحداث مسلسل "بنت السلطان"، ويشارك في بطولته باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبو الرووس، أوتاكا ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

درة

ظهرت الفنانة درة، بشخصيتها في مسلسل "بين السما والأرض" مرتدية الحجاب، وهو ما ستطل من خلاله على الجمهور في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولة المسلسل هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، درة، ومن تأليف إسلام حافظ، ومن إخراج محمد العدل.

مي سليم

تطل الفنانة مي سليم، بالحجاب خلال أحداث مسلسل "لحم غزال" وتدور أحداث العمل في قالب إجتماعي، ويخوض بطولته غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة.