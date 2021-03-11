سهر الصايغ عن سميحة أيوب: "القدوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة لها بصحبة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

وعلقت "الصايغ" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، قائلة: "القدوة".

وتتعاون الفنانة الشابة مع سميحة أيوب في مسلسل "الطاووس" المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، وفرح الزاهد، والعمل سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.