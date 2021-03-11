برشلونة يوّدع دوري أبطال أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

ودّع برشلونة الإسباني دوري أبطال أوروبا بعد تعادله أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف لكل منهما، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتجاوز باريس سان جيرمان خروجه المذل في 2017 ، ليكمل تفوقه 5-2 في النتيجة الإجمالية ويتأهل إلى دور المقبل من المس

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز سان جيرمان برباعية مقابل هدف لبرشلونة.

وأحرز هدف برشونة اللاعب ليونيل ميسي وفي المقابل سجل هدف باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

قبل أربعة أعوام قلب برشلونة خسارته 4-صفر في ذهاب دور الستة عشر إلى انتصار كبير 6-1، وافتقر باريس سان جيرمان للإبداع لكن فوزه 4-1 في الذهاب في إسبانيا كان كافيا.

وافتتح كيليان مبابي، الذي أحرز ثلاثية باستاد كامب نو، التسجيل من ركلة جزاء عكس مجريات اللعب قبل أن يدرك ليونيل ميسي التعادل بتسديدة مذهلة من مدى بعيد لكنه أهدر ركلة جزاء أنقذها كيلور نافاس في نهاية الشوط الأول.

وتراجع بطل فرنسا للدفاع بعد الاستراحة وضغط برشلونة لكنه ودع المسابقة قبل بلوغ الدور قبل النهائي للعام الثاني على التوالي.