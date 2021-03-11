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لينا شاكر تروي معركتها مع السرطان: رفضت الاختباء وراء باروكة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حلّت الإعلامية المصرية لينا شاكر ضيفة في برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي يعرض على قناة "cbc"، وفوجئت بدخول مجموعة من صديقاتها الاستديو بصحبة الإعلامي شريف مدكور.

وروت لينا خلال المقابلة قصص التعارف على صديقاتها، وكشفت عن تفاصيل مهمة في معركتها مع مرض السرطان.

وأكدت أنها تعرفت على شريف مدكور أثناء عملها في قناة "النيل" للمنوعات، وهو الذي نصحها بإعلان إصابتها بالسرطان، واستغلال هذه المحنة في عمل يعود بالنفع على الناس، كما نصحها بعمل جلسة تصوير بعد تساقط شعرها.


وأوضحت لينا أن تساقط شعرها حدث بسبب جلسات العلاج الكيماوي، وأن الهدف من التصوير بدون شعر هو توصيل رسالة عن الصعوبات التي تواجه المرأة بسبب هذا المرض الخطير.

 ولفتت إلى أنها عندما قالت لصديقها المصور طارق عبد الله "عايزة أتصور بدون شعر" اندهش جداً، لكنها اقنعته بالهدف من التصوير وأنها "لا تريد الاختباء وراء باروكة".


وأشارت لينا شاكر إلى أن الإحصائيات الأخيرة أظهرت إصابة 25 ألف سيدة في مصر سنوياً بسرطان الثدي، و60% من النساء في مصر عاملات في مجالات مختلفة.

وأضافت: "السيدة التي تتلقى العلاج الكيماوي ويتساقط شعرها تمر بمحنة صعبة، خاصة إذا كانت عاملة، فمن الصعب أن يتقبلها الناس".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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