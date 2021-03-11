نانسي عجرم تكشف تفاصيل ألبومها الجديد.. يضم 10 أغنيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أنها ستطرح ألبومها الغنائي الجديد قريباً، والذي يضم 10 أغنيات.

وقالت عجرم في مقابلة مع برنامج "TheInsider" بالعربي إن هناك أغنيات جديدة استقرت عليها بشكل نهائي، فيما توجد أغنيات أخرى لم تتخذ قراراً بشأنها حتى هذه اللحظة.



وحول تأخر طرح الألبوم الجديد قالت إن هذا الأمر ليس بيديها، خاصة أن فيروس كورونا خلق حالة من الارتباك في العالم، ولم يسمح للجميع بالعمل بشكل صحيح، وتأمل أن تعود الحياة كما كانت وتستأنف عملها بشكل طبيعي.

وتستعد نانسي لطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم في 21 مارس/آذار الجاري، تحمل اسم "أمي"، وهي من كلمات إميل فهد وألحان يحيى الحسن وتوزيع باسم رزق.



