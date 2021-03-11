شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "ولاد البلد" فى قنا اليوم لمدة 15 ليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث من جديد فى المحافظات، حيث سيقدم العرض ابتداء من اليوم الخميس فى قنا ولمدة 15 ليلة عرض، ثم يجوب العرض مختلف مدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن مشروع المواجهة والتجوال برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

العرض ضمن خطة وضعتها وزيرة الثقافة لفرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفنى للمسرح تحت إدارة الفنان محمد الشرقاوى، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعى، والهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من الجهات المعنية وجمعيات المجتمع المدنى، حيث تهدف الخطة إلى تجوال 9 عروض مسرحية من إنتاج البيت الفنى للمسرح بـ14 محافظة حتى شهر يونيو لعام 2021، وتقدم جميع عروضها بالمجان.



مسرحية ولاد البلد

يذكر أن عرض "ولاد البلد" يقدم عروضه بمحافظة قنا بقصر ثقافة قنا ابتداء من غدا الخميس حتى الاثنين المقبل الموافق 15 مارس فى تمام السابعة مساء، عقب ذلك يقدم العرض بمراكز المراشدة، المعانا، الكراتية ، ونجع قطيب دشنا، بالإضافة إلى معسكرات الأمن المركزي بالمحافظة، وهي المرة الثانية التي يقدم بها العرض بمحافظة قنا ، حيث إن العرض موجه للقرى والنجوع بالمحافظات بالإضافة إلى المراكز .



ولاد البلد

"ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة أحمد الرمادى، وليد الفوللى، ياسر الرفاعى، عبد العزيز التونى، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد ،أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد ، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.