شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد قنديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد قنديل، حيث إنه من مواليد 11 مارس ولد بحى شبرا لأسرة عاشقة للموسيقى والغناء، كان الأب عازفًا على آلة العود، واكتسب "حلاوة صوته" من والدته بعد الثانوية، التحق بمعهد الموسيقى العربية تحت رعاية مدير المعهد آنذاك الملحن إبراهيم شفيق، حيث درس العود واختارته "أم كلثوم" للغناء معها فى تابلوه القطن فى فيلم عايدة.

بدأ بالغناء فى مسرح منوعات حكمت فهمي وكانت تغنى معه المطربة "نجاة الصغيرة"، حيث كان يغنى المواويل وأغانى المشاهير، إلى أن قدم أغنيته الأولى من خلال لحن الموسيقار (كمال الطويل) ألا وهي أغنيته الشهيرة "يا رايحين الغورية"، ومن بعدها أغنيته الشهيرة (يا غاليين على يا أهل إسكندرية)، وتوالت من بعدها أغانيه التى وصلت لنحو 800 أغنية فى نهاية مشواره، من أشهر الأغانى التى قدمها خلال مشواره (يا حلو صبَّح يا حلو طُل، جميل وأسمر، مركب حبيبى، إن شاء الله ما أعدمك، أتاري العشاق غلابة، ع الدوار، تلات سلامات) وغيرها.

شارك محمد قنديل في عشرين فيلمًا سينمائيًا، منها "صراع في النيل وشاطئ الأسرار" لحن له العديد من الملحنين المشاهير من أمثال (محمود الشريف، محمد الموجى، محمد فوزى، كمال الطويل) في المرات القليلة التي أوضحت فيها (أم كلثوم) من تحب الاستماع إليهم من الأصوات كان (محمد قنديل) في مقدمتهم ووصفته بأنه صوت كبير.

قبل وفاته بفترة قليلة اشترك بتتر مسلسل (الأصدقاء) وبأغنيتين داخل العمل، وتوفى فى 9 يونيو 2004 عن عمر ناهز 75 عاما.