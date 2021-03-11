شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة تنضم لفريق عمل مسلسل "حرب أهلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة أروى جودة إلى فريق عمل مسلسل "حرب أهلية" بطولة الفنانة يسرا، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل، وتجسد أروى أحد الأدوار الرئيسية فى العمل وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

وبدأت منذ فترة الفنانة يسرا تصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى المقبل "حرب أهلية"، وتظهر يسرا فى دور جديد عليها تماماً، حيث تعمل طبيبة تجميل، ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وسارة التونسى، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.

وشاركت مؤخرا الفنانة أروى جودة جمهورها ومتابعيها عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام" صورة جديدة لآخر تقاليع رواد مواقع التواصل الاجتماعى على تريند "ده هانى"، أحد مشاهد مسلسل "هذا المساء"، وجمع المشهد كل من أروى جودة "نائلة" وزوجها إياد نصار "أكرم" وصديقها محمد سليمان "هاني"، عندما عاد أكرم من خارج المنزل ليجد نائلة وهاني قادمان من الدور العلوى، واستخدم الجمهور هذه المرة البطاطس والمكرونة لتجسيد أبطال المشهد.