هكذا هنأت هنادي مهنا الفنانة يسرا بعيد ميلادها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة هنادي مهنا، الفنانة الكبيرة يسرا، بعيد ميلادها، الموافق 10 مارس.

ونشرت "هنادي" صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أسعد عيد ميلاد الملكة، الكثير من الحب والإعجاب للأسطورة، أحبك سيفا".

وشاركت هنادي مهنا الفنانة يسرا في مسلسل "خيانة عهد" ، الذي ُرض رمضان الماضي، شارك في البطولة كل من وجومانا مراد، وحلا شيحة، وبيومي فؤاد وعبير صبري وخالد أنور و قمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.

من ناحية أخرى تستكمل يسرا تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "حرب أهلية" ويشاركها البطولة باسل خياط، رشدي الشامي، ومن تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.