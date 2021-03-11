هكذا هنأت هنادي مهنا الفنانة يسرا بعيد ميلادها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة هنادي مهنا، الفنانة الكبيرة يسرا، بعيد ميلادها، الموافق 10 مارس.
ونشرت "هنادي" صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أسعد عيد ميلاد الملكة، الكثير من الحب والإعجاب للأسطورة، أحبك سيفا".
وشاركت هنادي مهنا الفنانة يسرا في مسلسل "خيانة عهد" ، الذي ُرض رمضان الماضي، شارك في البطولة كل من وجومانا مراد، وحلا شيحة، وبيومي فؤاد وعبير صبري وخالد أنور و قمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، المسلسل من إنتاج العدل جروب.
من ناحية أخرى تستكمل يسرا تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "حرب أهلية" ويشاركها البطولة باسل خياط، رشدي الشامي، ومن تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.