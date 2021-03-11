شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة جيهان فاضل تحتفل بعيد ميلادها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة جيهان فاضل، اليوم الخميس، بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 11 مارس، كان والدها مهندسا معماريا ووالدتها أستاذة جامعية، وتخرجت فى الجامعة الأمريكية.

بدایة جیھان فاضل كانت من خلال المسرح الجامعى بالجامعة الأمریكیة، والذى قدمت علیه العدید من الأعمال المسرحیة، ومنھ اتجھت إلى التليفزیون.

اكتشفها المخرج خيرى بشارة من خلال بعض العروض المسرحية الجامعية التى كانت تقوم بها والأعمال التى كانت تقدمها مع عدة فرق على مسرح الطليعة، وقدمها فى فيلمه آيس كريم فى جليم سنة 1992 من بطولة النجم عمرو دياب، ثم شاركت بعدها فى عدة أعمال فى فترة التسعينيات منها التحويلة، إنذار بالقتل، أرض أرض وجبر الخواطر آخر أعمال المخرج عاطف الطيب، الشرف، خريف آدم، قشطة يابا، سهر الليالى، امرأة هزت عرش مصر.

وقدمت العدید من المسلسلات مثل "أرابیسك" مع صلاح السعدني، و حياة الجوهرى، و"امرأة من زمن الحب" مع سمیرة أحمد، و"في أید أمینة" مع یسرا، و"موجة حارة"، و"تحت السیطرة"، تزوجت من مصمم الأزياء عمرو حمدى الذى توفى عام 2012 بأزمة قلبية، ولها منه ثلاثة أبناء هم أدهم وزياد وعالية.