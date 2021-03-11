نوال الزغبي تهنئ هيفاء وهبي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، الفنانة هيفاء وهبي بعيد ميلادها، الموافق 10 مارس.

وكتبت نوال تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قالت فيها: "كل عام وأنت بألف خير وصحة ونجاح يا ملكة جمال الكون".

وعلقت هيفاء على تهنئة نوال الزغبي لها، قائلة: "وأنت بخير وسعادة ومضواية دايمًأ".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" وهو بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وأحمد شامي، وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.