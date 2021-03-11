مي سليم تنشر صورة بصحبة شقيقتها ميس حمدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم صورة تجمعها بشقيقتها الفنانة ميس حمدان.

وعلقت "مي" عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "ربنا يخليكي ليا يا بطوط".

يذكر أن الفنانة ميس حمدان، قد طرحت أغنية "صح صح"، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومن إنتاج نصر محروس.

وتعد الأغنية هي ثاني تجارب ميس في الغناء باللهجة الخليجية بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.

كما أن ميس حمدان شاركت رمضان الماضي في مسلسل "ونسني"، وقامت بدور الراقصة عفاف، والعمل بطولة محمود الليثي، سارة درزاوي، بسنت شوقي، أحمد سلطان، من إخراج رامي رزق الله.