شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى وجوليا روبرتس يبدآن تصوير Ticket to Paradise والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجمان جورج كلونى وجوليا روبرتس تصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد Ticket to Paradise، حيث أعلن بول فليتشر الوزير الفيدرالي الأسترالي للاتصالات والفنون، عن التصوير في كوينزلاند، وقال إن الإنتاج سيحصل على منحة قدرها 6.4 مليون دولار إسترالي أي (4.92 مليون دولار)، وقد يكون مؤهلاً أيضًا لتلقى تمويل من الحزمة الإستراتيجية لجذب الإنتاج في كوينزلاند.

وتم الكشف عن فيلم Ticket to Paradise الشهر الماضي، ويعود الثنائى جورج كلونى وجوليا روبرتس الذى حقق نجاحاً كبيراً بواحد من أفضل بتاريخ السينما العالمية Ocean’s Eleven، وتم عرضه فى 2001 بداية الألفية الجديدة وحقق وقتها نجاحاً كبيراً أثناء عرضه.

أحداث Ocean’s Eleven كانت تدور حول عصابة متخصصة ومحترفة تتكون من 11 فردا بقيادة أوشن، يجتمعون من أجل وضع خطة طموحة ومجنونة لسرقة أكبر ثلاثة كازينوهات للقمار بــ (لاس فيجاس).