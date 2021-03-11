"شبكة ART" تنضم لمبادرة تركي آل الشيخ لتطوير المحتوى العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت شبكة راديو وتلفزيون العرب الانضمام إلى مباردة تطوير المحتوى العربي، والتي أطلقها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وقال محيي الدين صالح كامل رئيس مجلس إدارة الشبكة، إنه يسعده تلبية دعوة آل الشيخ لاجتماع بحث سبل إزالة المعوقات التي تواجه قطاع الإنتاج الترفيهي في المملكة العربية السعودية، والوطن العربي.

وأضاف عبر الصفحة الرسمية للشبكة على موقع "فيس بوك"، أن الشبكة ستعمل على توفير كامل الدعم للشباب الموهوبين.

ودعا المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى عقد اجتماع مع المنتجين العرب والمهتمين بصناعة المحتوى الترفيهي.

وجاءت دعوة آل الشيخ؛ نظراً لما يتعرض له المنتجين العرب من معوقات وصعوبات مما لا يخدم تطور الصناعة والترفيه، وحرصاً على الوصول إلى محتوى عالي الجودة وترفيهي يخدم قطاع الترفيه.​